Коронавирус в Украине: в Черновцах госпитализировали еще двух человек

В Черновцах с подозрением на новый коронавирус из Китая госпитализировали еще двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.

"Еще двое буковинцев сегодня, 5 марта, были госпитализированы в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус", – говорится в сообщении.

Сейчас известно, что накануне госпитализированные путешествовали по Италии.

Реклама

Напомним, 3 марта коронавирус официально подтвердили у 40-летнего жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Там он путешествовал с 21 по 26 февраля вместе с женой. Сейчас за мужчиной наблюдают врачи и он себя себя чувствует лучше.

В тренде СБУ выяснила, что освобожденный из плена боевиков пытал украинцев

Кроме того, из-за протестов местных жителей врачи забрали на обсервацию и жену заболевшего, которая до этого находилась в самоизоляции. Женщину отправили больницу, несмотря на то, что на данный момент она здорова.

Эту ситуацию не оставили без внимания местные власти.Чиновники пристыдили жителей Черновцов за травлю из-за коронавируса. В частности, мэр города отметил, что вирус уйдет, а потом "надо будет смотреть в глаза соседям".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама