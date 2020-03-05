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Коронавирус в Украине: в Черновицкой области объявили карантин

5 марта, 20:01

Руслан Ровик

В области временно закроют все вузы, школы и детсады

В Черновицкой области, где был зафиксирован случай заражения коронавирусом, решили объявить карантин – будут приостановлены занятия в детских садах, вузах и школах.

Об этом говорится в решении областной государственной администрации.

"По результатам внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ппринято решение:

- приостановить учебный процесс в школах и высших учебных заведениях Черновицкой области;

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- органам местной власти рекомендовано приостановить работу дошкольных учебных заведений;

- также рекомендовано отменить все массовые мероприятия в области".

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Ранее глава Черновицкой ОГА признал, что в области зафиксировали случаи, "когда люди чувствуют симптомы заболевания и боятся обращаться к врачам, потому что, если это станет известным, у них могут быть негативные последствия со стороны соседей".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в инфекционной больнице Черновцов находятся пять человек, которых проверяют на коронавирус после возвращения из путешествий по Европе.

Ранее в Минздраве предупредили, что будут вводиться ограничения на проведение массовых и спортивных мероприятий, а также закрываться школы.

Где можно провериться на коронавирус – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: Сегодня

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