Коронавирус в Украине: в Черновицкой области объявили карантин

В Черновицкой области, где был зафиксирован случай заражения коронавирусом, решили объявить карантин – будут приостановлены занятия в детских садах, вузах и школах.
Об этом говорится в решении областной государственной администрации.
"По результатам внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ппринято решение:
- приостановить учебный процесс в школах и высших учебных заведениях Черновицкой области;
- органам местной власти рекомендовано приостановить работу дошкольных учебных заведений;
- также рекомендовано отменить все массовые мероприятия в области".
Ранее глава Черновицкой ОГА признал, что в области зафиксировали случаи, "когда люди чувствуют симптомы заболевания и боятся обращаться к врачам, потому что, если это станет известным, у них могут быть негативные последствия со стороны соседей".
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в инфекционной больнице Черновцов находятся пять человек, которых проверяют на коронавирус после возвращения из путешествий по Европе.
Ранее в Минздраве предупредили, что будут вводиться ограничения на проведение массовых и спортивных мероприятий, а также закрываться школы.
Где можно провериться на коронавирус – смотрите в сюжете:
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