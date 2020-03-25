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Коронавирус в Украине: в Хмельницкой и Тернопольской области не хватает защиты для медиков

25 марта, 14:00

Руслан Ровик

Врачи больниц, где принимают больных коронавирусом, не обеспечены достаточной защитой

У врачей в больницах Хмельницкой и Тернопольской областей, где принимают пациентов с коронавирусом, не хватает защитных средств – халатов, костюмов биозащиты, респираторов и другого.

Об этом заявил Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch, ссылаясь на данные областных государственных администраций.

Так, в Тернопольской области больных будут доставлять в Тернопольскую городскую детскую коммунальную больницу и Тернопольскую городскую коммунальную больницу скорой помощи. В этих больницах в наличии только 720 изоляционных халатов, при необходимости в 6080.

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Кроме того, у медиков есть 500 костюмов биозащиты при том, что им необходимо 8420 (5,94%), 839 респираторов уровня FFP2 и FFP3 при необходимости в 6070 (13,82%), 200 защитных щитков при необходимости 880 (22,73%), 9000 масок при потребности в 28,5 тысяч (31,58%).

В Хмельницкой области для лечения пациентов с COVID-19 выбрали городскую инфекционную больницу. На время карантина в больнице насчитывается 340 изоляционных халатов, что составляет лишь 0,78 % от потребности – 43,5 тыс. халатов.

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Нитриловых перчаток, при месячной потребности в 15 тысяч штук, насчитывается 10,5 тысяч. Имеется также 1804 респиратора при потребности в 15 тысяч штук, 8000 масок при потребности в 15 тысяч (53,33%).

В то же время в больнице имеется шесть аппаратов искусственной вентиляции легких, и 134 защитных щитка, при необходимости в сотню таких щитков.

Отметим, что коронавирус в Украине продолжает распространяться с большой скоростью. По состоянию на утро 25 марта коронавирусной инфекцией в стране заразились 113 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: УНИАН

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