Коронавирус в Украине: врачи проверят все контакты жителя Черновцов

Сначала планируется установить людей, которые сидели рядом с больным в самолете

После того, как в Украине зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом, медики проверят всех людей, с которыми контактировал житель Черновцов. Об этом на брифинге сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает molbuk.ua.

По словам Осачука, сначала нужно установить людей, которые сидели рядом с больным и его женой в самолете, а также все их контакты.

"Все контакты были известны еще с первых часов расследования. За ними осуществлялось медицинское наблюдение, сейчас их проверят", – сказала в свою очередь и.о. директора лабораторного центра МОЗ Наталья Гопко.

Реклама

Также стало известно, что положительный результат на коронавирус у мужчины медики получили 3 марта около 10 утра. В дальнейшем продолжатся исследования и в европейской лаборатории, на это нужно несколько дней.

Заместитель председателя ОГА Мария Полищук добавила, что супруги из Черновцов оказалось очень сознательными и знали, как правильно действовать в случае появления симптомов.

В тренде В Донецк заехали российские военные и устроили "террор" местным жителям

"Позвонили в скорую, представились, что пациенты из Италии, медики их транспортировали в необходимых средствах индивидуальной защиты. Сейчас мужчине оказывается помощь в инфекционном отделении, он изолирован. Близкий контакт – один. Это жена, которая с ним путешествовала, сейчас она в самоизоляции. То есть, семья очень сознательная", – отметила Полищук.

Как сообщалось, украинец, у которого зафиксировали первый в Украине случай заражения коронавирусом из Китая, сейчас находится в изолированном помещении в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Состояние мужчины медики оценивают как стабильное.

Ранее на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, рассказал, что заболевший 26 февраля вернулся из Италии, где он путешествовал с женой.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама