Коронавирус во Львове: больницы практически заполнены

В больницах Львова почти закончились места для пациентов с коронавирусом. Заполненность медучреждений составляет 95%. Об этом сообщил руководитель городского управления здравоохранения Владимир Зуб, пишет Гал-инфо.

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Владимир Зуб рассказал, что в последние дни ситуация немного стабилизировалась, но это не значит, что заболеваемость пошла на спад.

"За эти сутки у нас зарегистрировано 152 новых случая, из них 54 – по городу Львову. Это нас в определенной степени радует, потому что на протяжении последней недели, как правило, у нас показатель колеблется на уровне 46, 32, 31 случаев, сегодня – 54. Если в предыдущие недели у нас было 70, 80 и даже 100 случаев, то сейчас мы видим определенную стабилизацию. Но это не значит, что ситуация пошла на спад, потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%. И хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает", - объяснил он.

Также, по словам Зуба, в больнице скорой помощи находится 70 пациентов с COVID-19, из них пять – в реанимации, четыре – на аппарате искусственной вентиляции легких. В первой больнице проходят лечение более 80 человек, еще 70 – в восьмой городской больнице.

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Напомним, в связи с ростом заболеваемости во Львове решили запретить работу ночных развлекательных заведений.

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Также мы сообщали, что в связи со стремительным ростом числа украинцев с коронавирусной инфекцией Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 июля.

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