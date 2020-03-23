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Коронавирус во Львове: COVID-19 подозревают почти у 100 человек

23 марта, 09:51

Татьяна Власенко

В областной инфекционной клинической больнице находится 61 пациент

По состоянию на утро 23 марта во Львовской области коронавирус подозревают у 94 человек. У одного пациента – положительный результат теста на COVID-19, ожидаются результаты контрольного тестирования. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"В период с 16:30 часов по 21:30 часов 22 марта в области с подозрением на коронавирусную инфекцию появилось еще 7 пациентов. Пациенты из города Львова и Самборского, Стрыйского, Сколевского районов", – рассказала врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко.

"Всего сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице – 61 человек. На самоизоляции находятся 32 человек. За все время выписано – 11 пациентов. Состояние всех больных – средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У одной пациентки – приближенный к тяжелому", – сообщили в ОГА.

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Также отмечается, что всего во Львовской области за все время с подозрением на COVID- 19 обратились 104 человека.

"По результатам тестов в 6 человек – грипп. Еще 4 результаты тестов – отрицательные. За все время в сумме у 10 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус", – отметили в облгосадминистрации.

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Напомним, сегодня, 23 марта, первый случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован в Черкасской области. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Роман Боднар.

В свою очередь в Минздраве рассказали, кто вправе использовать экспресс-тесты на коронавирус.

А ранее второй случай COVID-19 подтвердили на Прикарпатье. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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