Коронавирус во Львове: начали массово тестировать священников

К счастью, пока все тесты показали отрицательный результат

Во Львове, где ранее за одну ночь умерли два человека с коронавирусом, начали массово тестировать священников на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Сейчас во Львове уже протестировали 220 человек, у всех обнаружили отрицательный результат.

В общем сделать тесты планируют 500 священнослужителям всех христианских конфессий города. Также мэрия передала 280 тестов для медицинских капелланов, которые пройдут тестирование на местах.

"Тестирование начали на прошлой неделе в пятницу, продолжили в субботу, сегодня, и так будем тестировать до конца недели, поскольку город большой, и церквей много. Духовенство радостно отзывается на такую инициативу", – сказал чиновник Евген Бойко.

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Как уточнили в ОГА, кроме священнослужителей, протестировали:

- 2396 медицинских работников (18 положительных результатов);

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- 183 больных с диагнозом пневмония (5 положительных результатов);

- 1367 работников различных объектов города (21 положительный результат)

- 114 беременных женщин (во всех результат отрицательный).

Напомним, ранее в Тернопольской области умер священник, зараженный коронавирусом. Как отмечалось, мужчина имел сопутствующие патологии, которые повлияли на появление осложнений.

Также было известно, что священник с COVID-19 контактировал с около 500 лицами.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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