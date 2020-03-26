Коронавирус во Львове: появились свежие данные

Сейчас в областной больнице с подозрением на COVID- 19 находятся более 50 человек

Во Львовской областной инфекционной клинической больнице с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 53 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Как рассказала врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко, только за ночь 26 марта во Львове в больницы обратились пять человек. Эти пациенты – из Львова, Нового Роздола, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Реклама

Состояние всех больных медики оценивают как средней тяжести или близкое к удовлетворительному. В тяжелом состоянии находится только одна пациентка. Кроме того, еще 54 человека находятся на самоизоляции.

В тренде На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: в рядах ВСУ потери

Напомним, что первый случай COVID-19 во Львове подтвердили 20 марта. Инфекцию обнаружили у мужчины 1950 года рождения, который недавно вернулся в Украину из Германии. Пациент изолирован и ему предоставляется лечение.

Отметим, что, по состоянию на 10:00 26 марта, в Украине лабораторно подтвердили 156 случаев COVID-19. Из них пять летальных, а еще один пациент выздоровел и его уже выписали из больницы. За предыдущие сутки было зафиксировано 43 новых случая. Больше всего случаев инфицирования коронавирусом подтверждено в Черновицкой области.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама