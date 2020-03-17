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Коронавирус во Львове: состояние одного из госпитализированных ухудшилось

17 марта, 09:23

Тина Наринецкая

Результаты анализов скоро будут известны

Во Львове состояние мужчины, у которого подозревают коронавирус нового типа, ухудшилось. Результатов анализов мужчины пока нет, сообщает Zaxid.net.

"На сегодняшний день, ни один из восьми пациентов, поступивших, не требует искусственной вентиляции легких или реанимационных мероприятий. Состояние их близко к средней тяжести. Один идет ближе с динамикой к ухудшению", – рассказал и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

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У всех пациентов уже отобрали анализы. Их результаты пока что неизвестны.

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Ранее мы писали, что из-за распространения коронавируса в Украине Львовская областная государственная администрация ужесточила карантинные мероприятия на территории области. В частности, было решено ограничить передвижение между городами, запретить собрания людей в группах более 10 человек, ограничить работу учреждений общественного питания и торгово-развлекательных центров, кроме аптек, заправок и продуктовых магазинов.

Также "Сегодня" рассказывали, как похоронили умершую из-за коронавируса женщину в Радомышле.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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