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Коронавирус во Львове: зарегистрировали первую смерть в области

5 апреля, 12:48

Татьяна Очеретяна

Мужчина имел тяжелые заболевания

Во Львовской области зафиксировали первую смерть от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

По информации руководителя городского штаба Галины Сличной, житель Львова находился на лечении в Центре легочного здоровья. Пациенту было 69 лет, он пенсионер.

Отмечается, что мужчина был госпитализирован 30 марта.

"У мужчины была тяжелая пневмония, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также у пациента были сопутствующие болезни, в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе", – написали на сайте ОГА.

Положительный тест на коронавирус получили уже после смерти, утром 5 апреля.

По состоянию на 10:00 5 апреля в в области зафиксировали 15 случаев заболевания, вызванного коронавирусом.

Напомним, в Украине уже подтвержден 1251 случай заражения коронавирусом. 32 человека скончались, 25 – выздоровели.

Кроме того, во Львове полиция впервые составила протокол об административном правонарушении относительно мужчины, который выгуливал в парке своего пса – его могут наказать за нарушение карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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смерть Львов эпидемия заражение коронавирус

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