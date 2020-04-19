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Коронавирус среди пограничников: подтвердили новые случаи заражения

19 апреля, 10:56

Татьяна Очеретяна

Зараженные работники ГПСУ в удовлетворительном состоянии

На Закарпатье, где ранее коронавирусом заразился пограничник, COVID-19 подтвердили у еще трех работников Государственной пограничной службы Украины.Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"По результатам исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест) сегодня и вчера подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией еще у троих пограничников из подразделения в Закарпатской области", – рассказали в Госпогранслужбе.

Работники находятся на самоизоляции еще с 15 апреля. Первый случай COVID-19 в пограничной службе зафиксировали в этот же день.

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"Сейчас состояние здоровья уже четырех охранников границы, у которых подтвердилось заболевание, удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Военнослужащие находятся под усиленным контролем персонала подразделений здравоохранения. Кроме того, проверяются все, с кем пограничники контактировали. В подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введены режимно-ограничительные мероприятия и усиленное медицинское наблюдение", – заявили в ГПСУ.

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Отмечается, что по состоянию на 18 апреля около 150 пограничников находились на обсервации и изоляции из-за контакта с лицами, у которых потом подтверждали COVID-19.

Напомним, в Украине коронавирус подтвердили у 978 медицинских работников. За прошедшие сутки заболели 99 сотрудников лечебных учреждений.

Кроме того, еще 26 священнослужителей заразились коронавирусом в Киево-Печерской лавре.

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