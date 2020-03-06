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Коронавирус в Украине: во Львове приняли важные изменения

6 марта, 15:06

Руслан Ровик

Врачи будут принимать пациентов с повышенной температурой в отдельном кабинете

Во Львове, в условиях угрозы распространения коронавируса, приняли решение изменить правила приема пациентов с повышенной температурой – врачи будут осматривать их в отдельных кабинетах поликлиник.

Об этом рассказал начальник городского управления здравоохранения Владимир Зуб, сообщает издание Status Quo.

"10 дней назад мы приняли решение использовать определенные механизмы действий. Первое – звоним пациентам, которые записались на прием, медицинским сестрам семейных врачей для выяснения причин, с чем человек идет на прием", - объяснил медик.

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Врач добавил, что, "если у человека есть признаки острого респираторного заболевания, то сразу даются рекомендации, в какой кабинет зайти, или вообще не идти, если высокая температура тела".

"Второе – если высокая температура тела, более 38 градусов, к этим пациентам семейные врачи будут выезжать на вызов домой", — рассказал он.

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Решение об этом было принято на заседании городского штаба по оперативным решениям в условиях угрозы эпидемии COVID-19.

Напомним, что ранее в Черновцах госпитализировали женщину, контактировавшую с человеком, у которого подозревают коронавирус, – она пожаловалась на температуру и головную боль и сразу же обратилась к врачам.

Также сообщалось, что Владимиру Зеленскому из-за коронавируса предложили "закрыть" Черновицкую область и Черновцы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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