Короронавирус на Буковине: стали известны результаты тестов еще восьми человек

За последние сутки в регионе обнаружили четыре новые подозрения

В Черновицкой области у восьми людей, у которых подозревали COVID-19, диагноз не подтвердился. Об этом сообщили в пресс-службе местной ОГА.

Этих пациентов уже выписали из больницы. Кроме того, за последние сутки на Буковине и области обнаружили четыре новых подозрения на коронавирусную инфекцию.

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Ранее мы писали, что в Черновицкой области спасатели развернули большие палатки на въездах и выездах на территорию региона. Как рассказал начальник управления ГСЧС в Черновицкой области Сергей Михайлюк, их установили для подготовки к карантинным мероприятиям.

Также сообщалось, что в Черновицкой области зафиксировано два новых лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом. Эти зараженные – женщины. Одна из них имеет историю путешествий, вторая – нет. Обе пациентки сейчас чувствуют себя удовлетворительно.

В связи с ситуацией председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук призвал самоизолироваться всех буковинцев, которые недавно вернулись из пораженных коронавирусом стран.

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