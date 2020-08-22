"Красная" зона на Буковине: ОГА будет просить изменить ограничения

Черновицкая областная госадминистрация может обратиться в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС с просьбой откорректировать противоэпидемические ограничения, которые планируют ввести на территории "красных" Черновцов и нескольких районов региона. Об этом во время брифинга заявил председатель ОГА Сергей Осачук.

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По его словам, это обращение сформируют по результатам эпидемиологических расследований.

"Прошу всех, кто неравнодушен, кто чувствует в себе способность помочь, не нужно массовых перформансов, не надо созывать людей и делать шум. Подготовьте лучше спокойный, взвешенный, аналитический документ, подайте, пожалуйста, его и обязательно, и мы совместно попытаемся откорректировать те ограничения, которые нам с вами представляются излишними или не до конца корректными", – сообщил чиновник.

Видео: Сергей Осачук, Facebook

Осачук отметил, что факт того, что Черновцы, а также Кицманский и Заставновский районы, попали в "красную" зону, должен мотивировать буковинцев быть максимально острожными.

"Никто не запрещает бизнес-процессы на территории Черновицкой области, это всего лишь временные ограничения для отдельных направлений, для того, чтобы исключить большое скопление людей. Ведь инфекция передается исключительно в тесном контакте", – подытожил он.

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Ранее мы сообщали, что в Черновцах горожане могут выйти на протесты из-за усиления карантина. В частности, 21 августа в городе у здания областной государственной администрации состоялась акция местных бизнесменов. Участники митинга требовали, чтобы власти не усиливали ограничения работы заведений питания, магазинов и торговых центров.

Видео: Суспільне.Буковина

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