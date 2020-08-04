"Красная" зона оправданна: врач из Луцка рассказал о ситуации в больницах

По словам медика, отделение больницы полностью занято пациентами с коронавирусом и пневмонией

В Луцке, который был внесен в "красную" карантинную зону, а также в Волынской области, где ужесточили карантин, ситуация с распространением коронавируса остается тяжелой.

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Об этом заявил заведующий пульмонологией областной клинической больницы Олег Яковенко, сообщает "Радио НВ".

"К сожалению, больные постоянно поступают. По состоянию на сегодняшний день, с самого утра поступают больные – это говорит о том, что уровень заболеваемости увеличился; количество больных, к сожалению, увеличивается. И, соответственно, то, что Луцк отнесли к "красной" зоне, наверное, это оправданно", – рассказал медик.

По словам врача, его отделение переполнено пациентами с COVID-19 и пневмонией – "все койки заняты".

"Все отделение занято больными коронавирусной инфекцией и пневмонией. В других учреждениях ситуация та же самая. Инфекционная больница, знаю, также, к сожалению, переполнена", - сказал Яковенко.

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Напомним, ранее глава Волынской ОГА назвал попадание Луцка в "красную" зону случайным и призвал местные власти выполнять решение Кабмина.

Отметим, ранее на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что области не могут самостоятельно ослаблять противоэпидемические меры, утвержденные правительством. Местные власти могут принимать решения только относительно ужесточения карантина, а не наоборот.

Как известно, с 1 августа Украина поменяла правила адаптивного карантина. Всю территорию страны поделили на четыре зоны – в зависимости от распространения коронавируса в регионе будут усиливаться либо ослабляться карантинные меры. К самой опасной, "красной" зоне отнесли города Луцк и Тернополь.

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