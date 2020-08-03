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Луцк против карантина: мэрия призывает жителей судиться и предлагает помощь

3 августа, 12:20

Руслан Ровик Руслан Ровик

Местные власти обещали помочь предпринимателям защитить их интересы в суде

В Луцке, внесенном в "красную" зону карантина, помогут предпринимателям, оштрафованным за нарушение жестких ограничений, с которыми не согласны местные власти.

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Об этом заявил секретарь городского совета Игорь Полищук в своем Facebook.

"Всем предпринимателям, предприятиям, учреждениям и организациям, относительно которых будет составлен протокол о нарушении правил карантина в связи с безосновательным внесением нашего города в "красную" зону, предоставят полный спектр юридических услуг по защите в суде и обжалованию указанных протоколов", – сообщил он.

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Также чиновник добавил, что для получения этой помощи необходимо обратиться в Управление развития предпринимательства и рекламы Луцкого городского совета, а также указал номер соответствующего телефона.

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Отметим, что ранее на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что области не могут самостоятельно ослаблять противоэпидемические меры, утвержденные правительством. Местные власти могут принимать решения только относительно ужесточения карантина, а не наоборот.

Как известно, с 1 августа Украина поменяла правила адаптивного карантина. Всю территорию страны поделили на четыре зоны – в зависимости от распространения коронавируса в регионе будут усиливаться либо ослабляться карантинные меры. К самой опасной "красной" зоне отнесли города Луцк и Тернополь.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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штрафы карантин Луцк красная зона

Источник: Сегодня

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