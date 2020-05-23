От коронавируса умер глава Кременецкого райсовета: что известно

В результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, которая продолжает распространяться по миру, умер председатель Кременецкого районного совета Владимир Стефанский.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его сын Александр Стефанский.

"Сегодня (22 мая, – Ред.) перестало биться сердце лучшего отца, друга и просто светлого человека. Папа, мы тебя очень сильно любим. В связи со сложившейся ситуацией публичных похорон не будет. Помолитесь, пожалуйста него", – написал Александр.

Владимир Стефанский с семьей. Фото: Facebook

В свою очередь врач-эпидемиолог Тернопольского областного лабораторного центра Владимир Паничев сообщил suspilne.media, что коронавирус у Владимира Стефанского подтвердили 18 мая.

"Коронавирус у него подтвердили 18 мая. Хотя чувствовал он себя нехорошо еще раньше. Госпитализировали в Почаевскую больницу с пневмонией. Уже понемногу начинал с нее выходить. Был на кислородной поддержке", – рассказал Паничев.

По данным местных СМИ, коронавирусная инфекция вызвала у Стефанского осложнение на сердце.

Владимир Стефанский. Фото: Facebook

Известно, что Владимиру Стефанскому было 49 лет. Кременецкую районный совет он возглавлял с 2015 года.

Стефанский являлся членом партии "Европейская солидарность". В начале мая он жаловался на плохое обеспечение больниц в регионе для борьбы с коронавирусом со стороны правительства.

Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 23 мая в Украине зафиксировано 20 580 случаев заболевания COVID-19. Из них в Тернопольской области – 1108.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 605 человек, в том числе 28 медработников.

Напомним, ранее в Одессе умер 47-летний врач Максим Белинов, у которого была диагностирована коронавируная инфекция. Он работал реаниматологом в городской больнице №10 и был одним из "контактных" медиков, которые лечат больных COVID-19. Спасти врача пытались неделю.

Тем временем в Тернопольской области разгорелся скандал из-за того, что там не хотят тестировать медиков. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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