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Кричала и бросала ножи: в Черновцах мужчины удерживали в квартире девушку

5 марта, 14:52

Тина Наринецкая

На помощь копам приехали спасатели

В Черновцах посреди ночи копы спасли девушку. Ее насильно удерживали в квартире мужчины, а на крики пленницы никто не реагировал.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что вызов им поступил в ночь на 5 марта, около 3:00. Когда копы примчались на бульвар Героев Крут, услышали, как из одной из квартир кричит девушка и просит о помощи. Она выбрасывала из окна ножи и острые предметы, ведь опасалась того, что ее могут убить.

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На подмогу полицейские вызвали бригаду ГСЧС. Несмотря на то что из квартиры доносились крики, на требование открыть дверь никто не реагировал.

"Поскольку существовала угроза жизни и здоровью человека, патрульные совместно со спасателями, которые срочно прибыли на вызов, освободили заложницу", - рассказали в полиции.

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Мужчин, которые удерживали девушку, уже задержали и передали следственно-оперативной группе.

Напомним, не так давно в Днепре банда похитила девушку и требовала выкуп.

Также мы рассказывали, что под Киевом похитили мужчину. Тогда полиция начала операцию "Перехват" .

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