"Кричали это Украина": на Закарпатье избили сербских дальнобойщиков

Группа водителей из Сербии сообщила о нападении на них украинцев на границе с Румынией

Фото: kurir.rs

На границе Украины с Румынией, где ранее задержали группу нелегалов, избили несколько дальнобойщиков из Сербии.

Как сообщает сербское издание Kurir, шестеро водителей были избиты в ночь на 12 декабря. Инцидент произошел на украинской стороне границы в пункте пропуска Дяково – Халмеу.

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По их словам, около часу ночи пятеро или шестеро украинских водителей с криками "это Украина и это их граница" набросились на них с кулаками. В качестве подтверждения сербы прислали фотографии с синяками и ушибами.

"Никому не понятно, что могло послужить причиной этого жестокого нападения, учитывая, что Сербия во всех международных организациях поддерживает территориальную целостность Украины и считает Крым ее неотъемлемой частью", – пишут журналисты.

Также, по словам потерпевших, сербские, а также дальнобойщики других стран – в частности, России и Беларуси – вынуждены помногу дней проводить на въезде в Румынию, тогда как украинских водителей пропускают без проблем.

Напомним, ранее в Киеве задержали таксиста, который пытался ограбить иностранца и избил его гида.

А полтора месяца назад в одно из отделений полиции в центре Одессы ворвался вооруженный ножом иностранец и требовал его застрелить.

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