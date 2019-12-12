"Кричали это Украина": на Закарпатье избили сербских дальнобойщиков

На границе Украины с Румынией, где ранее задержали группу нелегалов, избили несколько дальнобойщиков из Сербии.
Как сообщает сербское издание Kurir, шестеро водителей были избиты в ночь на 12 декабря. Инцидент произошел на украинской стороне границы в пункте пропуска Дяково – Халмеу.
По их словам, около часу ночи пятеро или шестеро украинских водителей с криками "это Украина и это их граница" набросились на них с кулаками. В качестве подтверждения сербы прислали фотографии с синяками и ушибами.
"Никому не понятно, что могло послужить причиной этого жестокого нападения, учитывая, что Сербия во всех международных организациях поддерживает территориальную целостность Украины и считает Крым ее неотъемлемой частью", – пишут журналисты.
Также, по словам потерпевших, сербские, а также дальнобойщики других стран – в частности, России и Беларуси – вынуждены помногу дней проводить на въезде в Румынию, тогда как украинских водителей пропускают без проблем.
Напомним, ранее в Киеве задержали таксиста, который пытался ограбить иностранца и избил его гида.
А полтора месяца назад в одно из отделений полиции в центре Одессы ворвался вооруженный ножом иностранец и требовал его застрелить.
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