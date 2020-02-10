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Криминальные разборки в Мукачево: подозреваемые назвали себя волонтерами АТО

10 февраля, 17:10

Меру пресечения Дребитко и Смоляру избирают в Ужгороде

Фото: pavlovskynews

Фото: pavlovskynews

В Ужгородском городском районном суде рассматривают дело подозреваемых в расстреле бизнесмена в Мукачево.

Как сообщает местный журналист Андрей Павловский в своем Telegram, сейчас идет судебный процесс над подозреваемыми Евгением Дребитко и Игорем Смоляром – им избирают меру пресечения.

"В интервью журналистам они назвали себя водителями автомобилей, где находились экс-участники АТО, а сами они якобы неоднократно помогали украинской армии. Дребитко подтвердил знакомство с раненым Артуром Пашкуляком, на которого было совершено покушение. Он также признал наличие в автомобиле оружия, уточнив, что на него есть разрешения", – рассказал Павловский.

В свою очередь Игорь Смоляр утверждает, что на Закарпатье со Львова он ехал на отдых. "Свою причастность к стрельбе подозреваемый отрицает, заявив, что о событиях узнал, как и все – из интернета", – отметил Павловский.

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Как сообщали "Сегодня", 7 февраля в Мукачево на улице Сеченова произошла перестрелка. В результате два человека, среди которых бизнесмен Артур Пашкуляк, оказались в больнице с огнестрельными ранениями.

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А 8 февраля в селе Нижние Ворота в Закарпатской области в рамках спецоперации задержали подозреваемых по делу о стрельбе в Мукачево. Видео задержания появилось в сети.

В МВД рассказали, что при задержании подозреваемые пытались скрыться с места происшествия. Всего были задержаны семь человек, в том числе и организатор банды.

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