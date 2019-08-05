На месте убийства / Фото: Нацполиция

Кровавая драка в Черновцах: подозреваемого в убийстве юноши арестовали https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-08-05T18:33:11+03:00 Запад 24-летнему парню грозит до десяти лет лишения свободы

В Черновцах расследуют обстоятельства кровавой драки. Сегодня полицейские обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений ему грозит до десяти лет лишения свободы.

"Вечером 3 августа в Черновцах во время конфликта между группой мужчин, двое участников получили проникающие ножевые ранения. На почве длительного семейного конфликта у мужчин возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. В общем, в инциденте участвовали пять человек, в возрасте от 21 до 57 лет", – сообщают в полиции.

Во время драки 21-летний парень нанес 57-летнему мужчине проникающее ножевое ранение брюшной полости. Увидев это, 24-летний родственник потерпевшего нанес нападающему ответный удар ножом в живот. Оба раненых были госпитализированы в отделение интенсивной терапии. В результате полученных телесных повреждений 21-летний участник конфликта умер в больнице.

С места преступления полицейские изъяли вещественные доказательства. 24-летнего злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье судили брата и сестру, убивших родную мать.

Также на Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

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