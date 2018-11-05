Кровавая стрельба в Луцке: стали известны причины и новые детали

Сегодня, 19:09

По информации полицейских, бандиты вышли на вооруженные "разборки"


Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

В Луцке сегодня около 14.30 на службы полиции "102" поступило сообщение о стрельбе на улице Набережной в Луцке. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников.

Установлено, что один человек погиб, еще двое госпитализированы. Как одну из основных версий следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия.

"Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") и ст. 15 ("Покушение на совершение преступления") и ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") УКУ", – сообщают в полиции.

Самое суровое наказание по санкции этих статей предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Полицейские установили личности погибшего и раненых. Все они жители Луцка. По предварительной информации, полицейским уже известно, кто стрелял и был участником.

В области введен план "Сирена", задействованы все необходимые подразделения из других областей.

Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В результате инцидента погиб 29-летний полицейский

Ранее во Львове гремела стрельба. На это раз оружие применили во время конфликта в одном из кафе города. Около полуночи один из посетителей попал резиновой пулей в другого мужчину.

 
стрельба, кафе, Луцк, разборки

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Источник:

"Сегодня"

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