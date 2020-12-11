Из пенопласта и круглый: в Ивано-Франковской области построили необычный дом (видео)

В Ивано-Франковской области супруги построили необычный дом-купол. У здания нет ни одного прямого угла.

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Журналисты "Сегодня" пообщались с хозяевами дома.

Супруги продали квартиру в райцентре, чтобы построить дом своей мечты. Сейчас они живут в селе Пядики Коломыйского района.

Дом действительно теплый и круглый: как извне, так и внутри. Поэтому всю мебель пришлось делать на заказ. Технология им понравилась тем, что и тепло, и крышу не сорвет сильным ветром.

Дом почти весь из пенопласта. За основу стен взяли газоблоки и сделали систему обогрева. Газа не проводили, поэтому отопление в разы дешевле, чем за двухкомнатную квартиру.

Видео: Сегодня

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Технология строительства из пенопласта довольно распространена, говорят ученые, но безопасная только при условии правильной эксплуатации.

"Если пенопласт положен снаружи, то проницаемость у него ниже. Пенопласт это полистирол, полимер, и всегда есть примесь моностирола, это довольно токсичное вещество. Но со временем количество этих испарений уменьшается", – сказал доктор биологических наук Владимир Лущак.

Супруги же уверены в безопасности своего дома. Говорят, сделали качественную вентиляцию, а пенопласт покрыли толстым слоем штукатурки. То есть, придерживались всех технологий. Всего потратили на строительство "под ключ" около 32 тысяч долларов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как супруги построили уютный дом на острове из мусора.

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