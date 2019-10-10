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Крупный пожар в Тернополе: сгорел склад с химическими веществами

10 октября, 17:41

Рядом с местом ликвидации пожара находится нефтебаза

В Тернополе сегодня, 10 октября, в складском помещении на ул. Лукьяновича, де хранились растворители для красок, произошел пожар.

Площадь пожара на момент прибытия спасателей составляла около 300 кв. м, огонь очень быстро распространялся. Опасность пожара состояла и в том, что рядом находилась нефтебаза. Однако пожарным удалось не допустить распространения пламени на потенциально опасный объект.

Около 13:00 пожар локализовали, сейчас продолжаются работы по ликвидации пожара.

Напомним, недавно в селе Турильче Борщевского района Тернопольской области произошел пожар, вследствие которого 5-летний ребенок с ожогами попал в больницу. Как оказалось, пострадавшего и еще двоих детей из горящего дома спасла их соседка.

Напомним, как сообщалось ранее, на Прикарпатье, возле города Калушна заводе ООО "Карпатнефтехим" в цехе производства "Этилена и полиэтилена" вспыхнула открытая производственная площадка.

Ранее в с. Лещин Жидачевского района, на площади 1680 квадратных метров горела ферма и погибли около 500 животных.

Ранее в одном из сел Львовской области на территории частного предприятия тушили мощный пожар.

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Тернополь огонь склад пожарные

Источник: Сегодня

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