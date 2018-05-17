"Крупный улов": на Волыни изъяли янтаря на четыреста тысяч

Сегодня, 20:15

Более шестидесяти килограммов камня-сырца изъяли в одном из подпольных цехов


Во время обысков. Фото: Нацполиция

Во время обысков. Фото: Нацполиция

Во время обысков. Фото: Нацполиция

Во время обысков. Фото: Нацполиция

Во время обысков. Фото: Нацполиция

В городе Луцк Волынской области пресекли деятельность подпольного цеха по обработке янтаря.

"В среду, 16 мая, на основании постановления суда, работники полиции провели обыск, во время которого изъяли 65 килограмм не обработаного и обработанного янтаря-сырца различной фракции. Кроме того, было изъято и оборудование для его обработки", – сообщают в полиции.

Так называемый "цех-мастерская" находился в одном из офисных помещений областного центра Волыни. Стоимость  изъятой партии янтаря – около 400 тыс. гривен.

Добавим, что с начала этого года правоохранители уже разоблачили 10 цехов, где   изъяли около 400 кг янтаря.

Напомним, недавно на Волыни добытчики янтаря – двое жителей Луцка, угрожая оружием, взяли в заложники сотрудника полиции.

Также мы писали, что ровенские полицейские обнаружили цех переработки нелегального янтаря, организованный гражданином Турции, в котором была изъята солидная партия готовых изделий и сырья.

Ранее сообщалось, что полиция задержала львовянина, у которого было изъято более 100 кг янтаря.

А в Ровно задержали водителя иномарки, который перевозил в своей машине почти 7,5 килограммов янтаря.

 
обыск, оборудование, Волынь Луцк, янтарь

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Источник:

"Сегодня"

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