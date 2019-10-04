Крушение АН-12 под Львовом: копы начали расследование

В результате ЧП погибли пять человек

Расследованием крушения грузового самолета АН-12, в результате которого погибли пять человек, занялась местная полиция. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области.

По факту аварийной посадки уже копы уже открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Виновнику ЧП грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" заслуженный штурман-испытатель СССР Олег Коршунов сообщил, что причиной аварии самолета могла стать нехватка топлива, которого попросту не хватило для посадки воздушного судна.

Напомним, в результате крушения погибли оба пилота и трое мужчин, сидевших ближе всего к кабине летчиков – самолет упал на землю носовой частью и тела двух человек спасателям пришлось "собирать" по частям. Кроме того, спасатели не исключили, что число жертв или пострадавших в результате катастрофы может возрасти, поскольку самолет довольно большой, а место крушения еще обследовано не полностью.

Полицейские, которые обследовали место крушения и траекторию полета самолета перед падением, уверены, что пилот умышленно направил машину в заросли деревьев, чтобы не врезаться в постройки, во множестве расположенные в районе аварии. Копы уверены – летчик сделал все возможное, чтобы не допустить жертв среди местных жителей.

На странице международного аэропорта "Львов" в Facebook сообщили, что грузовой Ан-12 летел из Виго (Испания) на Стамбул (Турция), а в аэропорту "Львов" садился на дозаправку. Полоса была закрыта на взлет и посадку.

Кроме того, не так давно в международном аэропорту "Ивано-Франковск" самолет совершил аварийную посадку. Известно, что самолет с пассажирами на борту следовал рейсом Валенсия – Киев. Причина аварийной посадки – неисправность шасси, о которой сообщил датчик.

Кроме этого, мы сообщали, что более 10 человек пострадали в результате задымления в салоне самолета британской авиакомпании British Airways, который приземлился в испанской Валенсии. В результате случившегося три человека отравились дымом, их доставили в медицинские учреждения.

Все подробности в спецтеме Крушение Ан-12 под Львовом

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