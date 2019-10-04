Крушение Ан-12 под Львовом: появились новые подробности

Поисково-спасательная операция в месте аварии самолета Ан-12 возле международного аэропорта "Львов" завершена – бойцы ГСЧС вытащили из салона троих выживших пассажиров и вывезли груз, который перевозили на борту воздушного судна.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" , спасатели рассказали, что после прибытия на место крушения, они зафиксировали утечку топлива из поврежденных баков. При этом сказать определенно, хватало ли горючего для посадки, бойцы ГСЧС не смогли.

Между тем, полицейские в комментарии журналисту "Сегодня" предположили, что, возможно, причиной катастрофы стало то, что пилот, получив распоряжение зайти на второй круг, попросту не сумел набрать высоту.

В то же время, по предварительному выводу судебно-медицинского эксперта, повреждения самолета и характер ранений на телах пилотов говорит о том, что падение произошло под острым углом, а значит, летчики пытались скорректировать траекторию падения.

Стоит добавить, что в месте падения утром 4 октября был густой туман, а местные жители, по их словам, привыкли к постоянному гулу самолетов и попросту не обратили внимания на звуки, сопровождавшие катастрофу. Между тем, оказалось, что несколько лет назад в этом месте уже произошло подобное происшествие.

Напомним, что в результате крушения погибли пять человек – двое пилотов и три пассажира. Еще троих человек, находившихся на борту, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Не так давно в международном аэропорту "Ивано-Франковск" самолет совершил аварийную посадку. Лайнер с пассажирами на борту следовал рейсом Валенсия – Киев. Причина аварийной посадки – неисправность шасси, о которой сообщил датчик.

Кроме этого, мы сообщали, что более 10 человек пострадали в результате задымления в салоне самолета британской авиакомпании British Airways, который приземлился в испанской Валенсии. В результате случившегося три человека отравились дымом, их доставили в медицинские учреждения.

Все подробности в спецтеме Крушение Ан-12 под Львовом

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