Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Заря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

Крушение АН-12 под Львовом: спустя два года следователи назвали причину трагедии

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
4 ноября, 12:36
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Трагедия произошла в 2019 году
Расследование длилось два года / Коллаж "Сегодня"
Расследование длилось два года / Коллаж "Сегодня"

Национальное бюро по расследованию авиационных событий назвало причину падения самолета АН-12 в Сокольниках возле Львова. Основными причинами назвали переутомление экипажа и перегруженность судна.

Об этом пишет сайт "Суспільне".

Реклама

Какие причины падения самолета

Расследование причин авиакатастрофы, в которой погибли 5 человек, длилось два года. В своих выводах комиссия указала, что на момент крушения самолет и все его системы были исправны, а руководил им опытный экипаж.

"В ходе расследования мы рассмотрели ежедневное рабочее время и время отдыха экипажа в период с 27.09.2019 по 04.10.2019. Тут были выявлены несоответствия требованиям приказа. Во время выполнения рейса экипаж мог быть переутомленным", – сообщили в Нацбюро.

Также эксперты установили, что согласно приблизительным расчетам, взлетная масса самолета могла быть 65 500-67 500 кг, то есть на 6,5 тонн больше максимально установленной.

Реклама

Что случилось

Под Львовом произошло крушение грузового самолета Ан-12, выполнявшего рейс из испанского Виго в турецкий Стамбул. Ранним утром воздушное судно пропало с радаров, когда находилось в 14 километрах от Международного аэропорта им. Князя Данила.

Как оказалось, оно не дотянуло полтора километра до посадочной полосы, поэтому в условиях плотного тумана и пустых баков экипаж вынужден был садиться на заросли деревьев и кустарника в районе села Сокольники.

На борту Ан-12 находились семь членов экипажа и один пассажир. Из восьми человек выжили только трое, в крайне тяжелом состоянии они были доставлены в 8-ю клиническую больницу скорой помощи областного центра.

Реклама

Полицейские, которые обследовали место крушения и траекторию полета самолета перед падением, уверены, что пилот умышленно направил машину в заросли деревьев, чтобы не врезаться в постройки, во множестве расположенные в районе аварии. Копы уверены – летчик сделал все возможное, чтобы не допустить жертв среди местных жителей.

В результате крушения погибли пятеро человек – оба пилота и трое мужчин, сидевших ближе всего к кабине летчиков – чартер упал на землю носовой частью, и тела двух человек спасателям пришлось "собирать" по частям.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

4 ноября 1991. Верховная Рада Украины одобрила Закони Украины "О Национальной гвардии Украины", "О государственной границе", "О пограничных войсках"

Погрузиться в тот день
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Короновирус за неделю

154 659

заболело за неделю в Украине

+3%

ТОП-компании
Налоговый рекорд телеком-рынка
Что можно сделать на эти деньги
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Вакцинация
По состоянию на 3 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 682 891
Люди, которые получили минимум одну дозу
10 895 718
Всего введенных доз 18 578 609
Детальнее
Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
ТОП-матчи

Заря

Сегодня

19:45

ЦСКА София

2.09

3.52

3.42
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,18
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.24

Российский рубль (₽)

0.3646

Евро (€)

30.36

Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Смотри карту супер-компаний
Какой будет погода в ноябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Комаровский в теме
Что надо знать про школьников на карантине
Спроси у доктора
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
WOW-news
Imagine Dragons едут в Киев
Когда состоится концерт
Сама себе модель
Rihanna в рекламе своего бренда нижнего белья
Осень в большом городе
Главные концерты ноября
Спланировать досуг
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять