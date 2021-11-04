Крушение АН-12 под Львовом: спустя два года следователи назвали причину трагедии

Трагедия произошла в 2019 году

Расследование длилось два года / Коллаж "Сегодня"

Национальное бюро по расследованию авиационных событий назвало причину падения самолета АН-12 в Сокольниках возле Львова. Основными причинами назвали переутомление экипажа и перегруженность судна.

Об этом пишет сайт "Суспільне".

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Какие причины падения самолета

Расследование причин авиакатастрофы, в которой погибли 5 человек, длилось два года. В своих выводах комиссия указала, что на момент крушения самолет и все его системы были исправны, а руководил им опытный экипаж.

"В ходе расследования мы рассмотрели ежедневное рабочее время и время отдыха экипажа в период с 27.09.2019 по 04.10.2019. Тут были выявлены несоответствия требованиям приказа. Во время выполнения рейса экипаж мог быть переутомленным", – сообщили в Нацбюро.

Также эксперты установили, что согласно приблизительным расчетам, взлетная масса самолета могла быть 65 500-67 500 кг, то есть на 6,5 тонн больше максимально установленной.

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Что случилось

Под Львовом произошло крушение грузового самолета Ан-12, выполнявшего рейс из испанского Виго в турецкий Стамбул. Ранним утром воздушное судно пропало с радаров, когда находилось в 14 километрах от Международного аэропорта им. Князя Данила.

Как оказалось, оно не дотянуло полтора километра до посадочной полосы, поэтому в условиях плотного тумана и пустых баков экипаж вынужден был садиться на заросли деревьев и кустарника в районе села Сокольники.

На борту Ан-12 находились семь членов экипажа и один пассажир. Из восьми человек выжили только трое, в крайне тяжелом состоянии они были доставлены в 8-ю клиническую больницу скорой помощи областного центра.

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Полицейские, которые обследовали место крушения и траекторию полета самолета перед падением, уверены, что пилот умышленно направил машину в заросли деревьев, чтобы не врезаться в постройки, во множестве расположенные в районе аварии. Копы уверены – летчик сделал все возможное, чтобы не допустить жертв среди местных жителей.

В результате крушения погибли пятеро человек – оба пилота и трое мужчин, сидевших ближе всего к кабине летчиков – чартер упал на землю носовой частью, и тела двух человек спасателям пришлось "собирать" по частям.

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