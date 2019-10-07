Крушение АН-12 под Львовом: в полиции назвали главные версии

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В полиции назвали основные версии авиакатастрофы во Львовской области. Среди них – ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

"Это был плановый рейс, самолет следовал из Испании в Турцию через Львов и перевозил груз поперечных усилителей крыш и дверей к автомобилям Renault. Полицейские изъяли бортовой самописец самолета, документацию и направили на исследования. Также назначен ряд экспертиз, которые дадут возможность окончательно установить причины того, что произошло. Кроме того, как только позволит их состояние здоровья, мы опросим членов экипажа", – отметил замначальника следственного управления Нацполиции во Львовской области Андрей Кумечко.

Как уже сообщалось, 4 октября около 6.45 в полицию поступило сообщение о том, что при заходе на посадку исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7.26 один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 был обнаружен на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Львов" в Пустомытовском районе. В результате происшествия пятеро членов экипажа погибли, еще трое – госпитализированы. Состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое, третьего – средней тяжести.

По факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, в результате крушения воздушного судна погибли оба пилота и трое мужчин, сидевших ближе всего к кабине летчиков, – самолет упал на землю носовой частью, и тела двух человек спасателям пришлось "собирать" по частям.

Все детали ЧП читайте в материале "Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео".

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