Крушение дельтаплана на Буковине: подробности о владельце и пострадавших
После текущего ремонта дельтаплан осуществлял пробный полет
Легкомоторный летательный аппарат упал на огород с кукурузой. Это произошло в селе Погореловка Заставновского района сегодня, 26 июля, примерно в 9.30 утра.
"О случившемся сообщили местные жители, которые стали свидетелями ЧП. На место происшествия сразу же вихала следственно-оперативная группа Заставнивского отделение полиции. Установлено, что летательный аппарат принадлежит местному предпринимателю и использовался для обработки полей. После текущего ремонта дельтаплан осуществлял пробный полет", – сообщают в полиции.
При падении аппарата травмы получили двое 51-летних мужчин. Один из них является мастером, который приехал из Хмельницкой области ремонтировать дельтаплан, другой – местный житель. Оба пострадавших с многочисленными травмами госпитализировали в Заставновскую районную больницу.
Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, недавно в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.
После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
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