Крушение грузового самолета под Львовом: появились новые подробности

Жертвами аварии стали пять человек, еще три – пострадали

После аварийной посадки грузового самолета АН-12, выполнявшего рейс из испанского Виго в турецкий Стамбул, фрагменты тел погибших были разбросаны на расстоянии 50-60 метров в радиусе падения. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления ГСЧС Украины в Львовской области по реагированию на чрезвычайные ситуации Валерий Глобенко, сообщает Gazeta.ua.

Кроме того, он отметил, что с баков самолета незначительно вытекало топливо. Спасатели работали, чтобы не допустить пожара.

Как сообщили на сайте авиакомпании "Украина-Аэроальянс", которой АН-12 принадлежит с 2012 года, самолету – 51 год. Начали эксплуатировать его в 1968 году. До 1995 года самолет использовали воинские части, до 2007 года Ан-12 он принадлежал авиакомпании "Львовские авиалинии", а до 2012 года – авиакомпании "Меридиан".

В авиакомпании отметили, что самолет был предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники и мог совершать перелеты на дальность до 6 тысяч километров.

Ранее в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" заслуженный штурман-испытатель СССР Олег Коршунов сообщил, что причиной аварии самолета могла стать нехватка топлива, которого попросту не хватило для посадки воздушного судна.

Напомним, в результате крушения погибли оба пилота и трое мужчин, сидевших ближе всего к кабине летчиков – самолет упал на землю носовой частью и тела двух человек спасателям пришлось "собирать" по частям. Кроме того, спасатели не исключили, что число жертв или пострадавших в результате катастрофы может возрасти, поскольку самолет довольно большой, а место крушения еще обследовано не полностью.

Полицейские, которые обследовали место крушения и траекторию полета самолета перед падением, уверены, что пилот умышленно направил машину в заросли деревьев, чтобы не врезаться в постройки, во множестве расположенные в районе аварии. Копы уверены – летчик сделал все возможное, чтобы не допустить жертв среди местных жителей.

Новости "Сегодня" следят за состоянием выживших и за развитием событий вокруг крушение самолета. Все детали ЧП читайте в материале "Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение Ан-12 под Львовом

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