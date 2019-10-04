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Крушение самолета под Львовом: эксперт назвал возможную причину аварии

4 октября, 12:50

Летчик-испытатель предположил, что у самолета не хватило горючего

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Причиной аварии самолета Ан-12 возле международного аэропорта "Львов" могла стать нехватка топлива, которого попросту не хватило для посадки воздушного судна.

Об этом в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" сообщил заслуженный штурман-испытатель СССР Олег Коршунов.

"Есть версия, что у него (у самолета – Ред.) закончилось топливо, и он садился с пустыми баками. Если это действительно так, то экипаж виноват на 100%, самолет ни при чем, если действительно не было топлива", – подчеркнул эксперт.

Также он вспомнил подобные ситуации в своей практике, когда летчики были вынуждены совершать жесткую посадку, не имея топлива в баках.

Отдельно штурман прокомментировал причины, по которым самолет сделал "крюк", серьезно отклонившись от курса из испанского Виго в Стамбул.

"Логика полета из Виго в Стамбул через Львов – могут быть разные факторы, где-то топливо дешевле, где-то представитель есть, который может все организовать. Тут всякие обстоятельства могут быть. Но если самолет садился без топлива – тут вариантов нет: это вида экипажа", – резюмировал он.

Напомним, что в результате крушения погибли пять человек – двое пилотов и три пассажира. Еще троих человек, находившихся на борту, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Не так давно в международном аэропорту "Ивано-Франковск" самолет совершил аварийную посадку. Лайнер с пассажирами на борту следовал рейсом Валенсия – Киев. Причина аварийной посадки – неисправность шасси, о которой сообщил датчик.

Кроме этого, мы сообщали, что более 10 человек пострадали в результате задымления в салоне самолета британской авиакомпании British Airways, который приземлился в испанской Валенсии. В результате случившегося три человека отравились дымом, их доставили в медицинские учреждения.

Все подробности в спецтеме Крушение Ан-12 под Львовом

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Источник: Сегодня

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