Курили на уроке: что грозит школьницам из Ровно (видео)

Видео, как две школьницы из Ровно курят прямо на уроках, всколыхнуло соцсети. Как к этому пришли и что будет подросткам за такую ​​дерзость – выяснял Владимир Миколайчук.

Реклама

Девушки пускали клубы дыма, лежа на парте. Видно, что бесчинствовали прямо во время занятий. Электронную сигарету 15-летние школьницы курили на уроке "Искусство", а учительница, как говорит директор, этого даже не заметила.

Девушки курили тайком. Учительница объясняет, что эти ученицы никогда не нарушали дисциплины.

"Они сидели за четвертой партой, они наклонились, а я работала с иллюстрациями. Хватило 20-30 секунд, чтобы такое сделать", – рассказывает Ирина Мельник, учительница искусства.

Видео: Сегодня

Педагог сделала замечание, чтобы не отвлекались. На этом инцидент был исчерпан, но взорвались соцсети.

А вот директор стал на сторону школьниц. Мол, старательные, проблем с ними никогда не возникало.

"Что-то сказать позорное и нехорошее об этих детях – сказать не могу. Класс можно охарактеризовать как положительный – работает, хочет учиться. Почему приняли такое решение – сказать не могу, и они тоже", – говорит директор школы Олег Кроль.

Реклама

Педагоги уже пообщались с родителями. Те, по словам директора заведения, очень удивились, что их дети так поступили.

А вот психологи говорят: подростки таким образом просто пытаются привлечь к себе внимание.

"Нет внутреннего стержня, нет внутренних рамок. А снаружи так ситуация сложилась, что дети не думали, что это какое-то отклонение или катастрофа", – комментирует психоневролог Василий Галябар.

Девушек с родителями уже вызвали в полицию. За курение на уроке им грозит до 1700 гривен админштрафа.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама