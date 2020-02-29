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Лавины в Карпатах: спасатели предупредили об опасности

29 февраля, 10:09

Тина Наринецкая

Снеголавинная опасность сохраняется в Закарпатской области

Украинские спасатели предупредили о снеголавинной опасности в высокогорье Закарпатской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 29 февраля в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Карпатах зима не сдает свои позиции. 29 февраля тут ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а синоптики прогнозируют 0-5 градусов мороза. В остальных же регионах страны сегодня будет царить теплая и солнечная погода. Местами ожидаются до 11 градусов тепла.

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Также мы рассказывали, какая погода ждет Украину в первый месяц весны. Как оказалось, прогнозы метеосайтов и специалистов различны как никогда. Но в общем синоптики пока не обнадеживают наступлением ранней весны уже с начала марта.

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Кроме того, сайт "Сегодня" опубликовал подборку погодных рекордов осени и зимы.

Отметим, что на фоне очередного температурного рекорда в Украине наблюдалась редкая природная аномалия: в ноябре зацвели одуванчики.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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