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Лекарства или наркотики: жительница Львова "запустила" контрабандный трафик медикаментов

13 июля, 07:20

Все медпрепараты, привозимые из Европы, использовались для изготовления метамфетамина

Фото: СБУ

Во Львовской области блокировали канал контрабанды лекарственных средств с наркотическим содержанием, которые ввозились на территорию Украины из одной из европейских стран.

Оперативники спецслужбы в пункте пропуска "Рава-Руська" Львовской таможни обнаружили и изъяли почти триста единиц несертифицированных в Украине таблеток. В составе препаратов содержится псевдоэфедрин, используемый наркодельцами для изготовления психотропного вещества метамфетамин в лабораторных условиях.

Лекарственные средства, приобретенные по заказу "клиентов", жительница Львова перевозил автобусным рейсом международного сообщения. Она спрятала наркотические препараты в багаже ​​среди личных вещей, с сокрытием от таможенного оформления. По информации спецслужбы, такие "рейсы" женщина делала регулярно в течение длительного периода времени.

Изъятые препараты направлены на экспертизу, после проведения которой будет решен вопрос об объявлении лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 305.

Напомним, не так давно  в Киевской области задержали военного, продававшего наркотики.

Также мы сообщали, что СБУ изъяла партию наркотиков на 10 млн долларов.

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Тег СБУ, наркотики, контрабанда, таблетки

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