Лесники показали, какие елки в этом году будут украшать дома украинцев (видео)

Цены на буковинские елки в этом году не поменялись

На Буковине в лесах начали заготавливать новогодние елки. Их рубят на участках, которые нуждаются в прореживании, или же на специальных хвойных посадках.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", в этом году местные лесники планируют срубить предварительно 17 тысяч елок. Просто так деревья резать не будут, только под заказ.

Кроме того, каждое обещают чипировать и только такие елки, со специальными отметками, рекомендуют покупать украинцам.

Цены на буковинские елки, говорят в этом лесничестве, такие же как и в прошлом году. В среднем метровое дерево будет стоить сто гривен.

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Горные лесники объясняют, что стоимость елок зависит от места, где они растут, как далеко и сложно доставить их к покупателю.

Видео: Сегодня

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Ранее мы сообщали, что на главной елке страны появилась шляпа волшебника. В Киеве уже смонтировали каркас главной елки на Софийской площади и начали устанавливать при помощи крана ее макушку.

Также напомним, в Запорожье загадочная личность в "костюме смерти" ворует елки.

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