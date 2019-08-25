"Летающая" контрабанда: на Закарпатье нарушители пытались переправить сигареты на квадрокоптере

/ Фото: ГПСУ

На Закарпатье контрабандисты пытались переправить партию сигарет через государственную границу с помощью квадрокоптера. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Как рассказали в ведомстве, нарушители хотели переправить табачную контрабанду в Словакию.

Местные жители сообщили, что на окраине села Сторожница Ужгородского района слышно звук двигателя беспилотника. На указанный участок выехала группа реагирования.

Реклама

"Во время поисковых мероприятий на расстоянии 1200 метров от границы военнослужащие заметили трех неизвестных и квадрокоптер. При приближении пограничников правонарушители обратились в бегство, однако на месте их пребывания обнаружили квадрокоптер, пакет с 360 пачками сигарет, а также сумку от ноутбука с зарядным устройством, портфель со стяжками, ключами для демонтажа лопастей и тому подобное", – говорится в сообщении источника.

Сейчас правоохранители ищут злоумышленников.

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама