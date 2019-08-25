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"Летающая" контрабанда: на Закарпатье нарушители пытались переправить сигареты на квадрокоптере

25 августа, 12:24

Сейчас правоохранители ищут злоумышленников

/ Фото: ГПСУ

На Закарпатье контрабандисты пытались переправить партию сигарет через государственную границу с помощью квадрокоптера. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Как рассказали в ведомстве, нарушители хотели переправить табачную контрабанду в Словакию.

Местные жители сообщили, что на окраине села Сторожница Ужгородского района слышно звук двигателя беспилотника. На указанный участок выехала группа реагирования.

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"Во время поисковых мероприятий на расстоянии 1200 метров от границы военнослужащие заметили трех неизвестных и квадрокоптер. При приближении пограничников правонарушители обратились в бегство, однако на месте их пребывания обнаружили квадрокоптер, пакет с 360 пачками сигарет, а также сумку от ноутбука с зарядным устройством, портфель со стяжками, ключами для демонтажа лопастей и тому подобное", – говорится в сообщении источника.

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Сейчас правоохранители ищут злоумышленников.

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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