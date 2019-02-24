"Летели доллары, летели": в Ровенской области разоблачили взяточника из ВСУ
Командир воинской части требовал у предпринимателя деньги за подписание договора
В Ровенской области полковник Вооруженных сил Украины, который занимает пост командира одной из воинских частей, попался на получении взятки в размере 10 тысяч долларов.
Как сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Западного региона, разоблачение взяточника проходило под процессуальным руководством военной прокуратуры Хмельницкого гарнизона, по материалам и с участием оперативников СБУ.
"Установлено, что за 10 тысяч долларов, которые полковник вымогал и получил от предпринимателя, офицер обещал подписать договор о закупке и монтаже оборудования видеонаблюдения за территорией подчиненной ему воинской части", – говорится в сообщении.
Подозреваемый был задержан во время получения второго "транша" в семь тысяч долларов – взятка была обнаружена и изъята во время проведения следственных действий. До этого также был зафиксирован факт получения первой части взятки в три тысячи долларов.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. По их результатам будут решаться вопросы о сообщении офицеру о подозрении, избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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