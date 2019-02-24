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"Летели доллары, летели": в Ровенской области разоблачили взяточника из ВСУ

Сегодня, 13:42

Командир воинской части требовал у предпринимателя деньги за подписание договора

"Летели доллары, летели": в Ровенской области разоблачили взяточника из ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/280/b6a/5c7280b6ac48e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/280/b6a/5c7280b6ac48e.jpg Запад Командир воинской части требовал у предпринимателя деньги за подписание договора

В Ровенской области полковник Вооруженных сил Украины, который занимает пост командира одной из воинских частей, попался на получении взятки в размере 10 тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Западного региона, разоблачение взяточника проходило под процессуальным руководством военной прокуратуры Хмельницкого гарнизона, по материалам и с участием оперативников СБУ.

"Установлено, что за 10 тысяч долларов, которые полковник вымогал и получил от предпринимателя, офицер обещал подписать договор о закупке и монтаже оборудования видеонаблюдения за территорией подчиненной ему воинской части", – говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан во время получения второго "транша" в семь тысяч долларов – взятка была обнаружена и изъята во время проведения следственных действий. До этого также был зафиксирован факт получения первой части взятки в три тысячи долларов.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. По их результатам будут решаться вопросы о сообщении офицеру о подозрении, избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег СБУ, взятки, прокуратура, взяточник, офицер

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