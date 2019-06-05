Летние Карпаты: как, где и за сколько отдохнуть в Яремче

Цены на жилье летом традиционно остаются гораздо ниже, чем в зимний период

Фото: Сегодня

Вот и пришли первые дни лета, а вместе с этим украинские Карпаты открыли летний туристический сезон, приглашая гостей со всех точек мира. Так, особой популярностью у туристов пользуется именно Яремче – небольшой городок в Ивано-Франковской области. Сайт "Сегодня" побывал там и рассказывает, как провести летние выходные или отпуск в Яремче, где вкусно поесть и снять достойное жилье, на что посмотреть и чем себя развлечь.

Жилье и кухня

Добраться к Яремче не составит никакого труда. На Ивано-Франковский вокзал постоянно ездят поезда, причем, как старые, так и современный Интерсити. Уже оттуда к Яремче можно доехать на маршрутке, либо же на машине.

В первую очередь перед поездкой стоит озаботиться вопросами жилья. Яремче у себя развивает туристический бизнес достаточно давно, поэтому отелей здесь и различных предложений по жилью великое множество. Бюджетные варианты стартуют от 200 грн. За эти деньги можно снять небольшую комнату в жилом доме, уже за 700-900 грн местные жители сдают коттеджи и частные домики.

Мы останавливались в отелях "История" и "Старая правда", которые находится между Яремче и Буковелем – в селе Поляница. Оттуда к городу где-то 40 минут езды на машине, но оно того стоит. Каждый номер в отеле выполнен в аутентичном, но оригинальном стиле. Так, здесь есть и номер "Скифия", и "Киевская Русь", и даже "УПА". Цены летом значительно ниже, чем зимой и, например, сейчас бронь номера для двоих взрослых человек на две ночи стартует от 3100 грн. К слову, в эту стоимость включены и завтраки.

В "Старой правде" полулюкс на выходные можно снять за 1850 грн/ночь, коттедж, в котором сразу четыре номера, – за 7500 грн, а ротонду, которая на 70% состоит из стекла и также вмещает четыре номера (12 человек) – за 9000 грн.

Размещены эти отели на высоте 1010 метров над уровнем моря, поэтому выходя на балкончики можно наслаждаться непередаваемым видимо гор и утренними туманами.























Если вы все же решили снять жилье поближе к городу, отличным вариантом может стать комплекс "Медвежья гора", который расположен в самом Яремче. В инфраструктуру этого отеля входит и сауна, и открытые бассейны, и фитнес-залы, и соляная комната, и различные виды бань. Также на территории есть зоопарк, в котором можно покормить с руки оленей и понаблюдать за роскошным павлином. "Медвежья гора" – семейное место, которое максимально приспособлено для того, чтобы быть удобным для отдыхающих с детьми. На территории отеля есть бассейн, как для взрослых, так и детей, что очень привлекает сегодня туристов. Ну и гордость владельцев — настоящие карпатские чаны.

Минимальное время бронирования номера – три ночи. Зато здесь нет шумных вечеринок, корпоративов и всего, что могло бы помешать отдыху. Летом стандартный номер для двоих обойдется в 2000–2900 грн, в зависимости от месяца. Здесь также включен в стоимость завтрак, а банош, грибной суп и бограч в местном ресторане смогут покорить сердце самых заядлых гурманов.

















Бурный водопад и экстремальный рафтинг

Одно из самых популярных мест, куда обязательно отправляются туристы на Яремчанщине – водопад "Пробий". Высота этого водопада достигает 8 метров, и к тому же он считается одним из самых полноводных водопадов, которые есть в Карпатах. Над водопадом есть мост, который ведет к небольшому сувенирному рынку, где можно купить поделки, магниты, вышиванки, грибы и орехи.









К слову, если вы едете на отдых в Яремче, обязательно попробуйте свои силы на рафтинге. Если вы новичок – не стоит боятся, можно просто выбрать для сплава более спокойный участок реки, да и, к тому же, инструктора все держат под контролем.

Так, мы воспользовались услугами "Скита Рафтинг" – настоящих профессионалов в своем деле. Стоит сплав не много – 500 грн с человека. В эту сумму входит инструктаж, а также аренда снаряжения (гидрокостюм, шлем, ботинки, весло, спасательный жилет).

Наш маршрут как раз пролегал по буйной реке Прут, но по более спокойному участку. Инструктора подробно рассказали, что и в каких случаях делать, поэтому, если даже если вы впервые учувствуете в таком развлечении – все будет понятно и доступно. О том, что рафт перевернется – можно не волноваться, ведь это достаточно массивная лодка. Другое дело, если вы сплавляетесь на байдарках, вот там шанс оказаться в воде куда выше. Тем не менее, это интересно и захватывающе даже для тех, кто считает себя далеким от экстрима.









Гора Маковица: с вкусным сыром и невероятными пейзажами

Естественно, поездка на Яремчанщину подразумевает и восхождение на гору. Но, мы решили воспользоваться услугами Forest Brothers, которые на джипах доставляют желающих на гору Маковица. Ребята ездят на рамных Land Rover и мастерски справляются с ужасной, размытой после дождя дорогой.

Высота самой горы составляет 984,5 м, поэтому добрались мы туда всего за 20 минут, учитывая лужи, грязь и глину, которые затрудняли проезд. С вершины горы открывается невероятный вид. Местные говорят, что особо красиво здесь, когда идет дождь. Нам посчастливилось попасть именно на такой момент.

На горе находится хата-стая, где делают сыр из овечьего молока. Стаи начинают работать только после 6 мая, когда в Украине празднуется День святого Юрия. После этого в доме разводят костер и, согласно поверьям, он не должен угаснуть пока стая не закроется на зиму, иначе быть беде.

Сыр здесь разный – и сладковатая вурда, и копченый будз, и соленая брынза. Стоит по 25 грн за 100 г. Можно также попробовать порцию вареников с сыром за 60 грн. Если переживаете о чистоте продукта, сразу расскажу, что молоко овец проходит через многослойное сито из марли. Сито накрыто еловыми веточками, поэтому, когда овцу доят, шерсть, которая ненароком может упасть, задерживается в ветках, а молоко приобретает интересный хвойный запах.

Пока вы будете покупать сыр и рассматривать пейзажи, местные расскажут много интересных история о том, как изготавливается сыр и работает стая, а также о жизни и немного поговорят на философские темы. Лучше всего увидеть этот колорит своими глазами.



























Карпаты в миниатюре и местный Диснейленд

Если у вас лимитирует время, а увидеть, как можно больше достопримечательностей все же хочется, стоит отправиться в парк-музей "Карпаты в миниатюре". Там есть детально проработанные модели достопримечательностей, которые уменьшены в 25 раз. Создатели рассказывают, что коллекция экспонатов будет все время пополняться и уже в работе находится сразу несколько моделей. Заказывают их у самых разных мастеров со всех уголков Украины.

Здесь есть и астрономическая обсерватория, которая находится на горе Поп Иван, и памятник королеве Ядвиге, и Черногорский хребет, и железная дорога, и еще много всего интересного.

Сам музей – под открытым небом, перед входом бьет источник, где можно набрать чистой воды, а чуть поодаль расположился небольшой, но красивый водопад.

Цены за вход всего 30 грн для взрослых и 20 грн для детей. Работает музей ежедневно с 10:00 до 20:00, исключение составляет только понедельник, когда он открывается в 12:00. Здесь также действуют льготы и для детей до 6 лет, инвалидов, участников военных действий, ликвидаторов аварии на ЧАЕС вход бесплатный.

















Ну, а за развлечениями стоит отправиться в местный Диснейленд – "Полонина Перцы". Здесь можно вдоволь отвести душу и насладиться красивыми видами, вкусными угощениями, познавательными экскурсиями и мастер-классами, звучанием гуцульских инструментов и песнями.

Тут есть качели, гамаки, искусственные озера и аккуратные домики, в которых притаились различные музеи. В одном можно посмотреть на гуцульскую одежду и даже примерить ее для фото, в другой – купить наливки самых разных вкусов, в третьей – изучить, как живут мольфары. В общем, скучать точно не придется. А чтобы посвятить вас в настоящего "перца" вам предложат красный перец в шоколаде. Отказываться от такого угощения не стоит, ведь это нереально вкусно.













Яремчанщина богата на интересные локации и достопримечательности. Поэтому если вы еще раздумываете, куда поехать этим летом – Карпаты ждут своих туристов и готовят все новые и новые развлечения.

За организацию путешествия и насыщенную программу выражаем огромную благодарность Ассоциации отельеров и собственников усадьб Яремчанщины и Ассоциацию журналистов и блогеров Украины "Travel Press Club".

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