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Лето продолжается, снег лежит: в сети появились свежие фото с Карпат

4 июня, 11:30

Руслан Ровик Руслан Ровик

Температура в горах немного повысилась, а снегопад прекратился

На четвертый день лета непогода в Карпатах немного утихла, прекратился снегопад, а температура повысилась до 0.

Об этом в своем Facebook рассказал житель Калуша Василий Фицак, который выложил несколько фото.

"Сегодня на Поп Иване. Лето продолжается, с утра температура воздуха поднялась до 0 градусов. Перестал падать снег", - написал он.

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На снимках, сделанных туристом, можно увидеть, что вершина покрыта туманом, а вершины напоминают ледники.

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Напомним, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра, а на высокогорье Карпат начались снегопады.

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Кроме того, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

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погода ветер снег Карпаты снегопад непогода горы

Источник: Сегодня

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