Личность установили за 10 минут: Геращенко рассказал детали задержания "луцкого террориста"

Настоящее имя мужчины, который захватил в заложники людей в Луцке, правоохранители установили спустя 10-15 минут после его звонка в полицию. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Вчера в 9:25 на 102 позвонил гражданин, сказал, что он Максим Плохой, и сказал, что задержал заложников в автобусе. Немедленно началась работа по установлению его реальной личности. Сразу было ясно, что это псевдоним. Его личность была установлена ​​за 10-15 мин. Мы просто не объявляли об этом в СМИ, чтобы он не знал, что мы знаем, кто он на самом деле. Была найдена его книга, ее анализировали психологи", – заявил он.

Геращенко отметил, что правоохранители сразу разработали психологический портрет. Из него стало понятно, что этот мужчина недоволен жизнью, имеет комплекс мании величия и обижен на весь мир.

Напомним, что после того, как президент Украины Владимир Зеленский по телефону уговорил захватчика освободить заложников, выполнив его требования, Максим Кривош практически сам сдался полиции. После этого начался штурм. Все 13 заложников были освобождены без единого выстрела. Раненых среди них нет.

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Также силовики показали арсенал оружия, который изъяли у "луцкого террориста". Теперь местный суд изберет Максиму Кривошу меру пресечения.

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Также смотрите полное видео задержания "луцкого террориста":

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