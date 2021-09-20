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Пошел против воли верующей мамы: новые подробности смерти 19-летнего студента после вакцинации

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
20 сентября, 22:43
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Парень привился вакциной Pfizer, через несколько часов Владимиру стало плохо
Владимир никому не рассказывал, что собирается делать прививку от COVID-19. Коллаж: "Сегодня"
Владимир никому не рассказывал, что собирается делать прививку от COVID-19. Коллаж: "Сегодня"

Сегодня, 20 сентября, стали известны подробности смерти 19-летнего студента после вакцинации от COVID-19. Как оказалось у него верующая мать и она запрещала ему вакцинироваться. Первую помощь в общежитии парню оказывали институтский фельдшер и ректор. До приезда "скорой помощи" он уже не дышал.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Женщина призналась, что даже не догадывалась о том, что сын пошел против ее воли и сделал прививку от COVID-19.

"Мы все категорически запретили ему делать вакцинацию, мы люди верующие", – заявила мать студента Галина Сало.

Парень привился вакциной Pfizer в прошлый понедельник. Сразу же после этого он позвонил своему старшему брату и обо всем рассказал. А мать узнала об этом через несколько часов. Ей сообщил куратор из института, когда Владимиру стало плохо.

Галина говорит, что молилась за сына, но чуда, к сожалению, не произошло.

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Ректор Украинского гуманитарного института Людмила Штанько рассказала, что все произошло очень быстро. Когда ей сообщили, что студенту плохо, то она пошла к нему.

"Состояние, когда я зашла, у него было ужасным: лицо практически было синее, были судороги, пена изо рта, рвота. Это просто ужасно и это в течение 15 минут и все. Где-то в 20:20 мы застали его в таком состоянии и в 20:35 уже пульс исчез и дыхания исчезло. Параллельно с этим мы вызвали скорую", – заявила Штанько.

Первую помощь в общежитии парню оказывали институтский фельдшер и ректор. До приезда "скорой помощи" он уже не дышал.

В Киеве после вакцинации Moderna умерла женщина

Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина умерла после укола первой дозой вакцины от COVID-19 Moderna. Медики считают, что на тот момент она уже была заражена COVID-19, поскольку симптомы болезни проявились у нее в день вакцинации.

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Гава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко рассказал, что о смерти пациентки сообщили из инфекционного отделения Киевской городской больницы № 4, в реанимацию которой 50-летняя женщина попала спустя несколько дней после прививки. Известно, что 1 августа она прилетела в Украину из Турции, а 5 августа ей была введена доза вакцины Moderna.

В то же время Кравченко предположил, что погибшая, скорее всего, заразилась коронавирусом еще до вакцинации и препарат тут не при чем.

"Судя по всему, пациентку вакцинировали в продромальный период. Это когда пациент уже инфицирован, но нет клинических проявлений", – отметил он.

При этом Кравченко удивлен, как могли пациентку провакцинировать в продромальный период и никто даже не уточнил, была ли она до этого в эндемичной зоне – например в Турции, где циркулирует штамм "Дельта".

Смерти после вакцинации в Украине

В марте этого года в Одесской области внезапно умерла военнослужащая, которая два дня назад получила прививку от коронавируса.

В начале июля в Виннице умер после вакцинации препаратом Pfizer 47-летний мужчина. Это была его первая доза вакцины.

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