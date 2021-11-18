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Лидеру ативакцинаторов выбрали меру пресечения: что решил суд

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
18 ноября, 16:41
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Теперь Остапу Стахиву нельзя выезжать за приделы Львова
Остапу Стахову выбрали меру пресечения / Коллаж "Сегодня"
Остапу Стахову выбрали меру пресечения / Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидеру ативакцинаторов Остапу Стахиву суд назначил 60 дней содержания под стражей с правом внесения залога в размере 998 тысяч 800 гривен.

Подробности

Решение только что принял Галицкий суд Львова. Также Остапу Стахиву запретили выезжать за пределы Львова в случае внесения залога.

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Против вакцинации и за теории заговора

Остап Стахив распространяет фейки о коронавирусе и выступает против вакцинации, называя себя активистом и правозащитником. В частности, еще 16 октября он рассказывал, что якобы вышки для связи облучают жителей Львова.

Во время карантина Стахив не раз устраивал провокации в больницах Львова и других городов, транслируя их в соцсети и убеждая своих подписчиков, что пандемия – выдумка. В декабре прошлого года он проводил нелегальные пикеты против вакцинации от COVID-19 и карантина.

А в июле для своей пропаганды он использовал детей – организовал еще один митинг, многие участники которого были несовершеннолетние.

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Укололся "Спутником"

Как пишет "Форпост", несмотря на публичное отрицание прививок, Стахив весной вакцинировался российским "Спутником V". Однако прививку делал не в руку, как всем, а в ягодицу.

Ворвался в больницу

В марте этого года скандально известный львовский активист Остап Стахив ворвался в инфекционное отделение больницы в Закарпатье, где лечат больных ковидом.

Он пытался показать, что в больнице нет больных, а коронавирус – вымысел. Но не тут-то было. За нарушение карантина его задержали полицейские. Всех нарушителей, которые были вместе с ним, отвезли в отдел полиции, где составили админпротокол по ст. 44 КУоАП.

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