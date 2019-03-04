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Ликвидированный приход УГКЦ во Львове присоединился к ПЦУ – СМИ

Сегодня, 12:37

Богослужения в этом храме проводили греко-католики и римо-католики

Фото: ZIK
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове присоединился к ПЦУ – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cfe/dc5/5c7cfedc5f068.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cfe/dc5/5c7cfedc5f068.jpg Запад Богослужения в этом храме проводили греко-католики и римо-католики

Прихожане храма Сретения Господня во Львове 3 марта проголосовали за переход из Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) в Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщает издание ZAXID.Net со ссылкой на декана заочного факультета Украинской академии печати Игоря Барановского.

В сообщении отмечается, что богослужения в этом храме проводили греко-католики и римо-католики. Между прихожанами двух конфессий возник конфликт, и УГКЦ отозвала своего священника, не назначив нового.

В феврале 2019 года УГКЦ ликвидировала этот приход.

Напомним, ранее сообщалось, что по количеству переходов общин в новую церковь Украины лидирует Винницкая область. Также активно в Православную церковь Украины переходят общины центральной, западной и южной Украины.

Также мы писали, что 6 января 2019 года в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский Патриарх Варфоломей вручил подписанный 5 января Томос для Православной церкви Украины. Документ из рук вселенского патриарха в процессе совместного богослужения получил предстоятель ПЦУ Епифаний.

Важнейшим шагом в подготовке к предоставлению Томоса стал Объединительный собор, который прошел в стенах Софии Киевской. В это время под стенами христианской святыни собрался митинг, и у сайта "Сегодня" была возможность пообщаться с людьми из разных областей Украины о том, какие ожидания они связывают с происходящими мероприятиями.

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Тег Львов, собор, упц, прихожане

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Укринформ

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