Лишали свободы и похищали людей: в Тернопольской области разоблачили преступную группировку

В Тернопольской области детективы полиции разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным лишением свободы и похищением людей и маскировала это деятельностью психореабилитационного центра. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, преступники, не имея медицинского образования, организовали так называемый психореабилитационный центр по предоставлению услуг по лечению от наркологической, алкогольной зависимости и игромании. Родственники "пациентов" платили за месяц пребывания в центре от десяти до тридцати тысяч гривен. Злоумышленники намеренно затягивали "лечение" на длительный период, а после него пациенты жаловались на ухудшение состояния здоровья.

"По предварительным данным, злоумышленники делали из пострадавших "зомби", накалывая сильнодействующими препаратами, а родственникам утверждали, что реабилитацию нужно продолжить, ведь это процесс длительный. Как установили сыщики, были случаи, когда людей по девять месяцев не выпускали на улицу, держа в душных комнатах, где окна были наглухо забиты", - отметили в полиции.

Кроме того, среди "услуг" заведения была и принудительная доставка пациентов: человека силой забирали из дома, грузили в машину и завозили в центр. Это родственникам больных обходилось в сумму около двух тысяч гривен.

В преступной группировке работали четверо человек. Организаторами оказались супруги из Киева. Преступники арендовали в одном из сел Тернопольского района частный дом и начали "оздоравливать" людей. На данный момент участникам группировки объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 146 УК и арестовали.

Не так давно в курортном Бердянске Запорожской области полиция задержала подозреваемых в похищении людей и вымогательстве.

Также мы писали о том, что в реабилитационном центре в Броварах насильно удерживали людей.