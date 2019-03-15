Литконтрабанда: из Украины пытались вывезти уникальный томик Ивана Франко

Супружеская пара прихватила с собой в Беларусь еще несколько предметов старины

Фото: ГПС

Литконтрабанда: из Украины пытались вывезти уникальный томик Ивана Франко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b93/66b/5c8b9366b7493.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b93/66b/5c8b9366b7493.jpg 2019-03-15T14:00:00+02:00 Запад Супружеская пара прихватила с собой в Беларусь еще несколько предметов старины

Пограничники Луцкого отряда не допустили вывоз из Украины книг начала XX века, фотоаппарата и картины.

В пункте пропуска "Доманово" пограничники совместно с таможенниками провели углубленный осмотр легкового автомобиля на российской регистрации, которым супружеская пара граждан Украины направлялась в Беларусь. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

Среди личных вещей путешественников правоохранители обнаружили картину неизвестного автора, пять книг, изданных в 1906, 1921, 1923 и 1939 годах, и фотоаппарат начала XX века.

Все предметы ушедшей эпохи, которые, вероятно, представляющих историческую ценность, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, недавно во Львовской области работники таможни ГФС в банке из-под краски обнаружили золотые слитки. Как выяснилось, отправить золотые слитки в посылке пыталась гражданка, проживающая в Великобритании.

Ранее во Львовской области задержали партию "элитной" контрабанды – швейцарских часов. Водитель Mitsubishi Grandis следовал из Польши в Украину после частной поездки через пункт пропуска "Шегини – Медика".

​

​

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Литконтрабанда: из Украины пытались вывезти уникальный томик Ивана Франко". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.