Литконтрабанда: из Украины пытались вывезти уникальный томик Ивана Франко
Супружеская пара прихватила с собой в Беларусь еще несколько предметов старины
Пограничники Луцкого отряда не допустили вывоз из Украины книг начала XX века, фотоаппарата и картины.
В пункте пропуска "Доманово" пограничники совместно с таможенниками провели углубленный осмотр легкового автомобиля на российской регистрации, которым супружеская пара граждан Украины направлялась в Беларусь. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.
Среди личных вещей путешественников правоохранители обнаружили картину неизвестного автора, пять книг, изданных в 1906, 1921, 1923 и 1939 годах, и фотоаппарат начала XX века.
Все предметы ушедшей эпохи, которые, вероятно, представляющих историческую ценность, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
Напомним, недавно во Львовской области работники таможни ГФС в банке из-под краски обнаружили золотые слитки. Как выяснилось, отправить золотые слитки в посылке пыталась гражданка, проживающая в Великобритании.
Ранее во Львовской области задержали партию "элитной" контрабанды – швейцарских часов. Водитель Mitsubishi Grandis следовал из Польши в Украину после частной поездки через пункт пропуска "Шегини – Медика".
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