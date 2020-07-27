Ливень затопил Ужгород: авто "плыли" по улицам (фото, видео)

За последние два дня в Ужгороде выпала практически недельная норма осадков. В городе затоплены дороги, улицы и вокзал.
Как сообщает Закарпатский Инсайдер, больше всего пострадала улица Собранецкая. Там автомобили передвигаются вплавь.
Также сильно пострадал автовокзал в Ужгороде.
Кроме того, затопило улицу позади здания Закарпатской ОГА. Как видно на видео, система канализации не выдержала такого количества осадков.
Ранее мы сообщали, что курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок "ушел" под воду. В считанные минуты улицы превратились в реки, людям пришлось передвигаться по ним по колено в воде. Кроме того, сильный ливень подтопил базы отдыха, а Азовское море продолжает штормить и сейчас.
Также напомним, не так давно на Запорожье обрушился мощный ливень, скорость ветра местами достигала 21 км/ч. Улицы и автодороги затопило, автомобили передвигались по городу вплавь. По словам очевидцев, в некоторых местах из-за сильного ливня отключились светофоры.
Киев также накрыла непогода. В результате дождя и шквалов подтопило ряд улиц, движение трамваев было заблокировано, также были повалены несколько деревьев.
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