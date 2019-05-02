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"Лобовое" ДТП во Львовской области: в больницу попали пять человек

2 мая, 14:14

Среди пострадавших – двое маленьких детей

Фото: Нацполиция

Во Львовской области в результате аварии пять человек попали в больницу, среди них – двое маленьких детей. ДТП произошло сегодня, 2 мая, около 9.30 на автодороге "Мукачево – Ивано-Франковск – Львов", возле села Давидов Пустомытовского района.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно полицейские установили, что произошло лобовое столкновение двух транспортных средств – Audi A4, под управлением 39-летнего жителя Жовковского района и автомобиля Skoda Octavia, которым управлял 35-летний житель Пустомытовского района.

С телесными повреждениями в больницу доставили обоих водителей, а также трех пассажиров Audi – 32-летнюю жену водителя, 4-летнего сына и 2-летнюю дочь. Диагнозы пока уточняются.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, недавно трое пострадавших оказались в больнице в результате ДТП, которое произошло на трассе Киев-Чоп в Ровенской области. Сама международная трасса оказалась на время заблокирована.


Ранее в Волынской области избрали меру пресечения бывшему начальнику уголовного розыска, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Mercеdеs, совершил смертельное ДТП с двумя погибшими.

Также сообщалось, что  в  Хмельницкой области произошло жуткое ДТП. Автомобиль Range Rover слетел в кювет, столкнулся с деревом и загорелся. В результате погибли 20-летняя девушка и парень 26 лет.

 

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Тег авария, ДТП, Львов, больница

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