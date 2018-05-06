"Лобовое" ДТП во Львовской области: водитель легковушки погиб на месте

Вчера, 10:08

Двое пассажиров микроавтобуса Volkswagen попали в больницу

В аварии погиб мужчина. Фото: 1news.com.ua
В аварии погиб мужчина. Фото: 1news.com.ua

Во Львовской области, на автодороге между селами Жовтанцы и Выхопни Каменка-Бугского района, во время встречного движения столкнулись микроавтобус Volkswagen T4 и легковушка ВАЗ-2106. ДТП произошло 5 мая в 22:05.

"В результате аварии двое пассажиров автомобиля Volkswagen попали в Львовскую городскую больницу скорой помощи. У мужчины 1966 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рану височного участка. У 21-летнего пострадавшего – ЗЧМТ и сотрясение головного мозга", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

А 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 погиб на месте происшествия, тело направлено в морг Каменка-Бугской ЦРБ. Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, не так давно возле Львова, на Скниловском мосту столкнулись огромная фура и легковушка. В результате ДТП водитель ВАЗ-2107 погиб на месте происшествия.

Ранее во Львове мужчина за рулем Renault Megane совершил наезд на препятствие, после чего машина перевернулась. В результате ДТП погибла 28-летняя пассажирка авто. Водителя госпитализировали в реанимационное отделение одной из львовских больниц, врачи диагностировали у него алкогольное опьянение.
ДТП, водитель, Львов, ВАЗ

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Источник:

"Сегодня"

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