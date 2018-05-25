Лобовое столкновение на Закарпатье: автобус раздавил легковушку и протаранил забор

В селе Ракошино Закарпатской области, на трассе Киев-Чоп, произошло ДТП с пострадавшим. По предварительным данным, водитель "ВАЗ 2109" выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом Тata.

"В результате"ВАЗ" отбросило в кювет, а пассажирский автобус – на территорию, огражденную забором. Водитель "девятки" получил травмы и его на "скорой" госпитализировали в Мукачевскую ЦРБ", – сообщают в патрульной полиции Закарпатской области.

Водитель автобуса и пассажиры не пострадали. Пострадавшего из покореженной машины освобождали спасатели ГСЧС.

Напомним, недавно на трассе Е40 Киев – Чоп, возле села Чучманы Бугского района Львовской области произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали шесть человек.

Также в Раховском районе Закарпатья произошло жуткое ДТП, в котором погибли трое молодых людей, еще двое с тяжелыми травмами попали ив больницу.

Ранее на Закарпатье произошло ДТП, в котором погибла 40-летняя женщина-водитель, а ее дети и еще один пассажир оказались на больничных койках.

А на международной трассе Киев – Чоп водитель внедорожника насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.